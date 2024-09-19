Врач-диетолог рассказала, как восстановить здоровье после приема антибиотиков

Если вы прошли курс антибиотикотерапии, то вам стоит позаботиться о своем здоровье, так как они не такие безвредные, как может показаться, а бесконтрольное их применение приводит к тяжелым с последствиям, рассказала «Известиям» в четверг, 19 сентября, диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.