На Трампа подали в суд 12 штатов

Иск генпрокурора американского штата Орегон об отмене введенных Дональдом Трампом пошлин на импорт, поддержанный суммарно 12 штатами, включая Колорадо, Неваду, Нью-Йорк и Нью-Мексико, поступил в федеральный суд США по делам международной торговли.
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