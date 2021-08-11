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Премьер-министр Латвии и министр здравоохранения «разошлись» во взглядах на вакцинацию

Премьер-министр Латвии и министр здравоохранения «разошлись» во взглядах на вакцинацию

Сегодня в Латвии актуально стоит вопрос: нужна ли населению третья доза вакцины? Премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс не могут договорится по этому вопросу.

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