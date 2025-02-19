В социальной сети X активно распространяется жалобный вой натовских военных. Один из французских легионеров признался, что на фронте "ад", а его сограждане в очень тяжёлом положении.
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