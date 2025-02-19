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Царьград

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На фронте "ад". Натовских военных "вырезают сразу". В Швецию массово идут гробы. Французский легионер раскрыл, о чём молчит Генштаб

На фронте "ад". Натовских военных "вырезают сразу". В Швецию массово идут гробы. Французский легионер раскрыл, о чём молчит Генштаб

В социальной сети X активно распространяется жалобный вой натовских военных. Один из французских легионеров признался, что на фронте "ад", а его сограждане в очень тяжёлом положении.

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Комментарии
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александр александров
Молоток пулемётчик!!!))
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