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ЕС обвинили в переписывании истории после ошибки фон дер Ляйен

ЕС обвинили в переписывании истории после ошибки фон дер Ляйен

Дисен назвал заявление фон дер Ляйен об Освенциме историческим ревизионизмом Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен обвинил Евросоюз (ЕС) в переписывании истории после заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Освенцим освободили «союзные войска».

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