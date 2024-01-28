ЕС обвинили в переписывании истории после ошибки фон дер Ляйен

Дисен назвал заявление фон дер Ляйен об Освенциме историческим ревизионизмом Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен обвинил Евросоюз (ЕС) в переписывании истории после заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Освенцим освободили «союзные войска».