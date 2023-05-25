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Отели ужаса

Отели ужаса

Рассказы о призраках — это выдумки для наивных детишек, скажите вы? Возможно, но согласитесь заселиться в отель, который обещает, что по ночам по нему с жутким рёвом летает приведение, громыхает дверьми и бьёт посуду, действительно захватывает дух.

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