Нефти не повысят потолок

Страны G7 в коммюнике по случаю третьей годовщины начала СВО отказались от призыва ужесточить ценовой потолок на нефть из России, который был введен в декабре 2022 года и составляет $60 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.
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