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Российский спецназ уничтожил подкрепление ВСУ под Клещеевкой: главное за сутки

Российский спецназ уничтожил подкрепление ВСУ под Клещеевкой: главное за сутки

МОСКВА, 31 октября, ФедералПресс. Спецназ «Сибирь» уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой, истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности, премьер Израиля Нетаньяху заявил о новом этапе войны с ХАМАС.

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