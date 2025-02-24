ЕС выделит новый пакет военной помощи Украине в годовщину конфликта

Европейский союз (ЕС) выделит новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в годовщину военного конфликта с Россией, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
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