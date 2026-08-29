IJF утвердила Лозанну местом проведения ЧМ по дзюдо в 2028

В 2028 году Лозанна примет чемпионат мира по дзюдо, решение об этом было принято Международной федерацией дзюдо.
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