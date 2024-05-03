Доктор Чудаков: обостряющиеся в начале мая заболевания делятся на три группы

После майских праздников у россиян часто обостряются различные заболевания. Все они, как правило, делятся на три основные группы – болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системой и травмы, рассказал RT соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ "Хелснет", кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.