Доктор Чудаков: обостряющиеся в начале мая заболевания делятся на три группы

После майских праздников у россиян часто обостряются различные заболевания. Все они, как правило, делятся на три основные группы – болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системой и травмы, рассказал RT соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ "Хелснет", кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.
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