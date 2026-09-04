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Новости Липецка

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Жёлтый уровень воздушной опасности в Липецкой области отменили через полчаса

Жёлтый уровень воздушной опасности в Липецкой области отменили через полчаса

Отбой объявили через полчаса после введения режима. Ранее ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Липецкую область.

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