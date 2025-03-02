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Русские военные базы выросли в Ливии. Из Сирии тоже выгнать не удалось - Европа оказалась в патовой ситуации

Русские военные базы выросли в Ливии. Из Сирии тоже выгнать не удалось - Европа оказалась в патовой ситуации

Царьград Коллаж Царьграда Европа, по свидетельству тамошних чиновников, оказалась в натурально патовой ситуации из-за того, что Россия получила "второе дыхание" в Ливии.

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