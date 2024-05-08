Как гром среди ясного неба пришла новость: Казахстан наложил арест на имущество «Роскосмоса», и уже пошли слухи о передачи Байконура американцам.
Маски сброшены: Казахстан арестовал имущество дочки «Роскосмоса» – уйдёт ли Байконур американцам?
Комментарии
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В К
Я ещё несколько лет назад писал, что казахов надо послать на хер, а Байконур взорвать, тоже на хер, это басмачи!
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4 час.
Сергей 166
Он сам рухнет без подпитки. Осталось-то пара стартовых площадок. А только пилотируемый уйдёт с Восточного, и Гагаринскому старту вечный покой настанет.
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3 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Товарищ был там в период "перестройки", - казахи рубили кабели для сдачи в металлолом... Хохлам фору дадут, - те люки с колодцев и металлические ограды с кладбищ несли в приёмные пункты металлолома... А на Байконуре потом кабели пришлось восстанавливать, чтобы всё работало!
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1 час.
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