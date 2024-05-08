Маски сброшены: Казахстан арестовал имущество дочки «Роскосмоса» – уйдёт ли Байконур американцам?

В К Я ещё несколько лет назад писал, что казахов надо послать на хер, а Байконур взорвать, тоже на хер, это басмачи!

Сергей 166 Он сам рухнет без подпитки. Осталось-то пара стартовых площадок. А только пилотируемый уйдёт с Восточного, и Гагаринскому старту вечный покой настанет.