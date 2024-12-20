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📈 В Крыму цены на квартиры в новостройках могут вырасти до 50% С середины 2025 года квартиры могут подорожать на 20-50%, рассказал в эфире @radiocrimea эксперт по недвижимости Александр Ермачков.

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