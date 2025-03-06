«Лишь бы в пустоту ляпнуть. Демагоги. Как там поливают грязью?» Рассказов жестко ответил Сибскане из «Амкала»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку заявил, что по-прежнему отрицательно относится к медиафутболуЗащитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку заявил, что по-прежнему отрицательно относится к медиафутболу— Два года назад ты жестко разнес медиафутбол.
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