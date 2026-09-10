Николаев трясет после атак на РФ: главные базы НАТО сгорели за секунды

Ночь на 9 сентября стала одной из самых горячих для Николаева. Около двух часов ночи прогремели первые взрывы, затем — с 7 до 10 утра — последовала еще одна мощная серия ударов.
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