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Суд взыскал с Филиппа Киркорова 25 тысяч рублей за коммунальные услуги

Московский суд рассмотрел два иска Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») к артисту Филиппу Киркорову, в результате чего с певца была взыскана задолженность за коммунальные услуги, включая оплату жилой площади, тепла и электроэнергии.

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