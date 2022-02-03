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Йохауг, Хага и Фоссесхолм выступят в скиатлоне на Олимпиаде-2022, Норвегия не использует четвертую квоту на гонку

Тренеры сборной Норвегии по лыжным гонкам огласили состав на женский скиатлон в Пекине-2022. Гонка пройдет 5 февраля, старт – 10.

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