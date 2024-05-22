Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 453 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    задача-изничтожить дачников как класс....Дачникам на замет...
  • Meerflieger
    Не нужно отдавать свою жизнь. Нужно делать так, чтобы жизнь отдавали враги.«Готов отдать жиз...
  • Eduard
    Молодцы! А коррозия действительно проблема!«Москвич» перешел...

Полиция Севастополя задержала мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции выявили в одном из мессенджеров видеозапись, на которой неизвестный мужчина, находясь на площади Ушакова, справил естественную нужду на инсталляцию, посвящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх