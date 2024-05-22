Полиция Севастополя задержала мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции выявили в одном из мессенджеров видеозапись, на которой неизвестный мужчина, находясь на площади Ушакова, справил естественную нужду на инсталляцию, посвящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне.
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