Полиция Севастополя задержала мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции выявили в одном из мессенджеров видеозапись, на которой неизвестный мужчина, находясь на площади Ушакова, справил естественную нужду на инсталляцию, посвящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне.