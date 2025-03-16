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Царьград

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"Вечный друг" России оказался "с душком": В чём Китай обвиняют теперь?

"Вечный друг" России оказался "с душком": В чём Китай обвиняют теперь?

"Вечный друг" России оказался "с душком": В чём Китай обвиняют теперь? Журналист-международник Сергей Латышев считает, что Москва могла бы немного "проучить" Китай, который поддержал участие Европы в переговорах России и США по Украине.

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