В Минздраве готовятся к новой волне COVID-19 в мае-июне

В Министерстве здравоохранения заявили о рисках новой волны коронавирусной инфекции. Ведомство ведет подготовку к возможному всплеску заболеваемости, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».