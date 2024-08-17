В то время, как Украина вторгается в Россию, ВСУ испытывают проблемы на восточном фронте – The Wall Street Journal

Готовить операцию «Курск» Киев начал еще в начале лета, пишет американская The Wall Street Journal. То есть, сразу же после обнародования Владимиром Путиным своих предложений с условиями начала мирных переговоров по Украине.
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