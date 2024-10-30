Россияне признались в страхе перед хоррор-фильмами

В опросе, посвященном Хеллоуину и опубликованном в среду, 30 октября, 34% россиян рассказали, что ощущают страх во время просмотра ужастиков, еще 47% признались, что испытывают дискомфорт только в самые напряженные моменты фильма.
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