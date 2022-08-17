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Врачи Михалева и Багрий объяснили, какие продукты повышают либидо

Врачи Михалева и Багрий объяснили, какие продукты повышают либидо

Врач-эндокринолог, врач-диетолог первой категории «СМ-Клиника» Оксана Михалева и психотерапевт Ольга Багрий рассказали о зависимости уровня либидо от состояния гормонального фона человека, здоровья в целом, образа жизни и, конечно же, от питания.

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