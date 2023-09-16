АвтоВАЗ нанял 500 граждан Узбекистана для сборки автомобилей Lada — вместо русских трудоустраивать решили «иностранных специалистов»

Нина Грекова

А что в России некому работать (при безработице)? Просто в шоке... очередное предательство своего народа. Кто то (в помощь Решетникову) с Гос. Думы или Сов. Федерации - проталкивают эту нерусь. До каких пор будет этот беспредел?