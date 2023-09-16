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АвтоВАЗ нанял 500 граждан Узбекистана для сборки автомобилей Lada — вместо русских трудоустраивать решили «иностранных специалистов»

АвтоВАЗ нанял 500 граждан Узбекистана для сборки автомобилей Lada — вместо русских трудоустраивать решили «иностранных специалистов»

Соглашение о трудоустройстве граждан Узбекистана на предприятиях «АвтоВАЗ» было достигнуто еще в 2022 году.

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Комментарии
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Нина Грекова
А что в России некому работать (при безработице)? Просто в шоке... очередное предательство своего народа. Кто то (в помощь Решетникову) с Гос. Думы или Сов. Федерации - проталкивают эту нерусь. До каких пор будет этот беспредел?
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2 час.
Виктор
5-я колонна в деле! Некому с ней бороться, ни Сталина, ни Дзержинского....
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2 час.
АБ
Алексей Белоусов
В России две беды: дороги и дураки, Дорогами занимаются, а дураки... Да, похоже это уже не дураки, а ВРАГИ.
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1 час.

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