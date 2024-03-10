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Орлов о «Спартаке»: «Абаскаля увольнять не надо, игру он поставил. Футбол в Питере приятно удивил. Я бы не сбрасывал их со счетов»

«Итак, на сегодняшний день три претендента на золото – «Зенит», «Краснодар», «Динамо». Точнее, четыре.

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