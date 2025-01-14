В Свердловской области обнаружили более 500 тонн опасных рыбных консервов

Сотрудники Россельхознадзора во время мониторинга в системе «Меркурий» выявили более 500 тонн рыбных консервов неизвестного происхождения, которые находились в обороте на территории Свердловской области в 2024 году.
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