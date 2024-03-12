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Оборона 24

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НАТО показало истинное лицо

НАТО показало истинное лицо

Всем было известно, что НАТО участвует в конфликте между Украиной и Россией, но публикация секретных переговоров офицеров бундесвера, в которых обсуждались поставки ракет для атаки на Крымский мост, стала откровенным доказательством предательства альянса.

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