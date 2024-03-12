Всем было известно, что НАТО участвует в конфликте между Украиной и Россией, но публикация секретных переговоров офицеров бундесвера, в которых обсуждались поставки ракет для атаки на Крымский мост, стала откровенным доказательством предательства альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)