Станислав Черчесов: «О встрече с представителями «Спартака» ничего не знаю»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» информацию, в соответствии с которой он во второй половине понедельника, 11 марта, должен встретиться с председателем совета директоров «Спартака» Александром Матыцыным по поводу назначения в московскую команду.