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Станислав Черчесов: «О встрече с представителями «Спартака» ничего не знаю»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» информацию, в соответствии с которой он во второй половине понедельника, 11 марта, должен встретиться с председателем совета директоров «Спартака» Александром Матыцыным по поводу назначения в московскую команду.

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