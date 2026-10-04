Роспотребнадзор: как правильно подготовить дачу к зимнему простою — список рекомендаций. Перед тем как оставить дачу на зиму, важно выполнить ряд мер, которые помогут избежать порчи имущества, появления вредителей и потенциальных угроз для здоровья.