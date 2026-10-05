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Новые вакцины: Скворцова назвала перспективные разработки в России

Новые вакцины: Скворцова назвала перспективные разработки в России

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. В ФМБА ведется разработка сразу трех перспективных вакцин – против менингококковой инфекции, лихорадки денге и персонализированной вакцины для борьбы с глиобластомой.

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