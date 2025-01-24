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Китай

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Си Цзиньпин проинспектировал завод по производству стали холодного проката на северо-востоке Китая

Шэньян, 24 января /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в четверг во второй половине дня проинспектировал один из заводов по производству стали холодного проката в городе Бэньси провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

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