Си Цзиньпин проинспектировал завод по производству стали холодного проката на северо-востоке Китая

Шэньян, 24 января /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в четверг во второй половине дня проинспектировал один из заводов по производству стали холодного проката в городе Бэньси провинции Ляонин на северо-востоке Китая.