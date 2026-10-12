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Царьград

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В Краснодаре 5173 дома получили акты готовности к отопительному сезону

В Краснодаре 5173 дома получили акты готовности к отопительному сезону

Все 5 173 многоквартирных дома Краснодара с центральным отоплением получили акты промывки и опрессовки систем, а 833 паспорта готовности к отопительному периоду 2026–2027 годов оформило городское управление по жилищным вопросам.

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