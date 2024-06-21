Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у актера Константина Соловьева. Во дворе дома в глухой деревне, где звезда сериалов проводит все свое свободное время, они вместе приготовили два блюда, которые способны идеально дополнить любой летний день.