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Каре баранины и салат из запеченных овощей — рецепт от Емельяненко

Каре баранины и салат из запеченных овощей — рецепт от Емельяненко

Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у актера Константина Соловьева. Во дворе дома в глухой деревне, где звезда сериалов проводит все свое свободное время, они вместе приготовили два блюда, которые способны идеально дополнить любой летний день.

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