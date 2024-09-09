Белоруссия укрепляет границу с Украиной, стягивая дополнительные силы Белоруссия укрепляет границу с Украиной, стягивая на южные рубежи дополнительные силы.
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Белоруссия укрепляет границу с Украиной, стягивая дополнительные силы Белоруссия укрепляет границу с Украиной, стягивая на южные рубежи дополнительные силы.
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