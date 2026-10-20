“President Donald Trump said that he has spent or plans to spend more than $400 million to help Republicans win the midterm elections, including on political advertising, as both parties pour billions into television and digital campaigns ahead of Nov.
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