© JulijaDmitrijeva/Shutterstock/FOTODOMПолный отказ от жиров, включая масло, опасен для здоровья, так как жиры участвуют в построении клеточных мембран, синтезе гормонов, усвоении жирорастворимых витаминов и других процессах, объяснила «Газете.