Киев и страны Запада напрасно игнорируют предупреждения Владимира Путина, следствием отказа от переговоров на условиях России станет прекращение существования Украины как государства уже в следующем году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии