НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

117 подписчиков

Зуб сделал передачу в матче с «Тампой». У защитника 0+2 в 3 играх

Защитник «Оттавы» набрал 2-е (0+2) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 3 игры. Сегодня за 19:22 (2:29 – в меньшинстве) у Зуба 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 2».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх