smi.today

1 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Юркевич
    Эка невидаль. Если разобраться, то все граждане Беларуси которые имеют собственное мнение автоматически являются экст...Телеграм-канал Св...
  • Сергей ЕВ
    Позорище. Нацики захватили гражданина России, почему молчат МИД и МО РФ?В ЛНР запретили е...
  • Сергей ЕВ
    Что можно сказать, молодцыТалибы запретили ...

Совбез ООН продлил миссию на Гаити еще на девять месяцев

Совбез ООН продлил миссию на Гаити еще на девять месяцев

Мандат миссии ООН на Гаити продлили еще на девять месяцев по итогам голосования в Совете Безопасности международной организации 15 октября, сообщает пресс-служба ООН.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх