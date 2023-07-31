Епанчинцев о возвращении в «Югру»: «Будем давать молодежи шансы и готовить югорских Гребенкиных»

Этим летом экс-тренер «Амура» вернулся в клуб из Ханты-Мансийска. – В «Амуре» вы открыли целую группу молодых хоккеистов во главе с форвардом Гребенкиным, который был признан лучшим новичком КХЛ прошлого сезона.