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Епанчинцев о возвращении в «Югру»: «Будем давать молодежи шансы и готовить югорских Гребенкиных»

Этим летом экс-тренер «Амура» вернулся в клуб из Ханты-Мансийска. – В «Амуре» вы открыли целую группу молодых хоккеистов во главе с форвардом Гребенкиным, который был признан лучшим новичком КХЛ прошлого сезона.

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