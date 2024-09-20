Пушков назвал серию взрывов в Ливане новым оружием массового поражения AlexCoderПушков назвал серию взрывов в Ливане новым оружием массового поражения AlexCoder Человечество столкнулось с большой угрозой Атака израильской армии на Ливан стала одной из жутких страниц в истории человечества.