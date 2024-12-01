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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хореограф Плишкин о программах «Кармен» у фигуристов: «Классная и понятная классическая история. Почему это надо запрещать? Не нравится – не смотри»

– В фигурном катании среди болельщиков давно существует шутка: надо на законодательном уровне запретить брать «Кармен» и «Адажио» Альбинони.

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