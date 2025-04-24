Губернатор иракской провинции стремится к укреплению связей с Курдистаном

Губернатор иракской Басры Асад аль-Эйдани встретился с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани и курдским лидером Масудом Барзани во время своего визита в регион, 24 апреля сообщает Shafaq News.
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