🔥В Ялте продолжают тушить лесной пожар. На территории города прогнозируется 4 класс пожарной опасности Огнеборцы продолжают проливку лесной подстилки.
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🔥В Ялте продолжают тушить лесной пожар. На территории города прогнозируется 4 класс пожарной опасности Огнеборцы продолжают проливку лесной подстилки.