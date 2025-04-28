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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гафин о праздновании рекорда Овечкина вместе с хоккеистом: «После того, как он закончит сезон и, надеюсь, выиграет Кубок Стэнли, мы это обсудим»

Об этом рассказал председатель совета директоров московского футбольного клуба Дмитрий Гафин. «Отметить рекорд Овечкина летом? Сейчас Александр сконцентрирован на плей-офф НХЛ.

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