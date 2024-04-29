В КНДР считают, что западные ракеты не изменят ситуацию

В Северной Корее подвергли критике поставку Вашингтоном ракет ATACMS Киеву, передает РИА «Новости». В министерстве отметили - тот факт, что Вашингтон втайне поставили оружие, вызывает тревогу и озабоченность в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии