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Газета.ру

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Бензин марки АИ-95 за 100 рублей появился на заправках в Крыму

Бензин марки АИ-95 за 100 рублей появился на заправках в Крыму

На автозаправочных станциях (АЗС) Крыма появился бензин марки АИ-95 по цене 100 рублей за литр. Об этом сообщает РИА Новости.

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