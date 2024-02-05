Посмотрите, как лихо изменились актеры, с чьими персонажами мы вместе когда-то плакали и смеялись

Согласитесь, фильмы 1980–2000-х годов имеют особый шарм. В них нет каких-то особых спецэффектов, причудливых декораций, да и действие там практически камерное, но мы все равно продолжаем любить их и пересматривать из года в год.
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